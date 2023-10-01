В Туле на улице Ложевой столкнулись сразу три автомобиля

Фото Тула. Происшествия.

Фото происшествия поделились туляки в соцсетях.

На дороге столкнулись три автомобиля: "Лада", "Фольксваген" и "Ниссан". По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

Движение по улице Ложевой затруднено.