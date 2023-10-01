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В Туле на улице Ложевой столкнулись сразу три автомобиля
Фото Тула. Происшествия.

В Туле на улице Ложевой столкнулись сразу три автомобиля

Массовое ДТП произошло днем 1 октября.

Фото происшествия поделились туляки в соцсетях.

На дороге столкнулись три автомобиля: "Лада", "Фольксваген" и "Ниссан". По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал. 

Движение по улице Ложевой затруднено.

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Автор:
сегодня, в 15:38 +2
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