В Туле на улице Ложевой столкнулись сразу три автомобиля

Фото происшествия поделились туляки в соцсетях.
На дороге столкнулись три автомобиля: "Лада", "Фольксваген" и "Ниссан". По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
Движение по улице Ложевой затруднено.
Массовое ДТП произошло днем 1 октября.
Фото происшествия поделились туляки в соцсетях.
На дороге столкнулись три автомобиля: "Лада", "Фольксваген" и "Ниссан". По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
Движение по улице Ложевой затруднено.