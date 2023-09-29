В Малахово девушка попросила у друга телефон, чтобы развлечь детей и украла с его счёта деньги

Фото Алексея Пирязева

В дежурную часть ОМВД России по Заокскому району обратился 34-летний житель д. Малахово. Он рассказал, что с его банковского счёта были списаны 80 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кражу совершила 20-летняя знакомая мужчины. Она пригласила его в гости и попросила на время смартфон, чтобы её дети могли поиграть. Убедившись, что гость находится в другой комнате, она зашла в мобильное приложение банка и перевела деньги на свой счёт.

В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.