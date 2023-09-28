  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Многодетным семьям в Тульской области расширили меры поддержки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Многодетным семьям в Тульской области расширили меры поддержки

Многодетным семьям в Тульской области расширили меры поддержки

Они касаются семей, где есть участники СВО.

По решению депутатов Тульской облдумы теперь к категории многодетных будут относиться семьи с тремя и более детьми, в том числе совершеннолетними, если они проходят военную службу по контракту, служат в Росгвардии, призваны по мобилизации, участвуют в добровольческих формированиях по контракту или в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ограничение по возрасту для таких лиц — 23 года.

Теперь такие семьи смогут воспользоваться различными мерами поддержки:

  • ежемесячная денежная выплата на содержание детей,
  • первоочередной приём детей в госучреждения дошкольного образования, бесплатное посещение музеев один раз в месяц,
  • питание детей бесплатно в 6-9-х классах,
  • освобождение от транспортного налога на легковые машины и автобусы с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 10:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
депутатымногодетные семьи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

До конца недели напротив входа в Тульский кремль ограничена парковка
До конца недели напротив входа в Тульский кремль ограничена парковка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.