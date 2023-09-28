Многодетным семьям в Тульской области расширили меры поддержки

По решению депутатов Тульской облдумы теперь к категории многодетных будут относиться семьи с тремя и более детьми, в том числе совершеннолетними, если они проходят военную службу по контракту, служат в Росгвардии, призваны по мобилизации, участвуют в добровольческих формированиях по контракту или в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ограничение по возрасту для таких лиц — 23 года.
Теперь такие семьи смогут воспользоваться различными мерами поддержки:
- ежемесячная денежная выплата на содержание детей,
- первоочередной приём детей в госучреждения дошкольного образования, бесплатное посещение музеев один раз в месяц,
- питание детей бесплатно в 6-9-х классах,
- освобождение от транспортного налога на легковые машины и автобусы с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно.