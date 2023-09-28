Многодетным семьям в Тульской области расширили меры поддержки

По решению депутатов Тульской облдумы теперь к категории многодетных будут относиться семьи с тремя и более детьми, в том числе совершеннолетними, если они проходят военную службу по контракту, служат в Росгвардии, призваны по мобилизации, участвуют в добровольческих формированиях по контракту или в СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ограничение по возрасту для таких лиц — 23 года.

Теперь такие семьи смогут воспользоваться различными мерами поддержки: