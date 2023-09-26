Председатель Госдумы Володин: «Ограничение на экспорт бензина позволит нормализовать ситуацию с ценами»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал временное ограничение на экспорт бензина и дизеля, которое правительство России ввело 21 сентября. По его словам, это позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Он заявил, что держит вопрос на контроле.

— Возможности у нас для решения этого вопроса есть. Самое главное — есть нефть и нефтепродукты, выпускать стали больше. Дальше уже можно сделать все, чтобы сначала заправить граждан внутри страны, обеспечить свой рынок, а потом продавать на внешний, — отметил председатель Госдумы.

Спикер ГД напомнил, что в Государственной Думе заслушали национальный доклад о реализации госпрограммы агропромышленного комплекса и планах развития. Как сообщает телеканал «Дума ТВ», Володин заявил, за последние годы сельское хозяйство превратилось из «черной дыры» в эффективную высокотехнологичную отрасль.

— Если вспомнить советский период, с середины 1970-х годов СССР стал зависим от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупая у других государств продовольствие, а в 1985 году закупил максимальное количество — 47 млн тонн. Сейчас экспорт продовольствия за рубеж находится на втором месте после топливно-энергетических поставок, опережая продукцию металлургов и химической промышленности, — заявил Володин.

Он отметил, что по итогам прошлого сельскохозяйственного года Россия установила рекорд по объему продажи зерна — 60 млн тонн. Выручка при этом составила $41,6 млрд.

— Сегодня сельское хозяйство — стратегическая отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет. Но ключевая проблема, с которой столкнулись в ходе уборочной кампании и посевной озимых культур, — это рост стоимости дизельного топлива и его дефицит, — подчеркнул Вячеслав Володин.

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями правительства.

— Сегодня принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле, — заявил председатель ГД.