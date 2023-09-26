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В октябре туляки могут наблюдать лунное затмение
Фото из архива Myslo

В октябре туляки могут наблюдать лунное затмение

Максимальную фазу можно увидеть 28 октября в 23:13 по московскому времени.

Кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны ожидаются 14 и 28 октября. Однако в России можно увидеть только одно из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Солнечное затмение, при котором вокруг Луны, закрывшей небесное светило, образуется огненная корона, ожидается 14 октября с 18:05 до 23:55. Разглядеть его можно только с территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Жители России смогут увидеть второе затмение — частное лунное. Оно произойдёт 28 октября с 22:36 до 23:53. Луна пройдёт через северную часть тени Земли. Наибольшая фаза затмения составит 0,12 и произойдёт в 23:13 по московскому времени.

— Лунное затмение будет видно везде, где в это время будет ночь. Жители России и стран СНГ (за исключением самых восточных районов) увидят все фазы затмения, — пояснили в планетарии.

Отметим, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, временной промежуток между ними составляет две недели. Солнце, Земля и Луна в такие моменты выстраиваются в одну линию. Во время солнечного затмения посередине находится Луна, во время лунного — Земля.

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Автор:
сегодня, в 11:21 +1
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