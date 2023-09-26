В Туле на двери дома установили растяжку с гранатой Ф-1: от взрыва контузило кошку

Растяжку с гранатой Ф-1 установили на двери дома волонтёров в Туле на Тургеневской улице. От взрыва контузило кошку, сообщает телеграм-канал Mash.
Ловушка успела сработать, но открывший дверь мужчина чудом остался цел. Питомца Аляску контузило, ей помогли ветеринары. Причиной такой диверсии могла стать деятельность проживающих в доме людей — они часто собирают гуманитарную помощь для бойцов на передовой.
Спецслужбы, прибывшие на место, сейчас выясняют, кто именно и зачем установил гранату.
UPD. Следствие не рассматривает в деле украинский след. Основная версия — личная неприязнь.