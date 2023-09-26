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В Туле на двери дома установили растяжку с гранатой Ф-1: от взрыва контузило кошку

В Туле на двери дома установили растяжку с гранатой Ф-1: от взрыва контузило кошку

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Растяжку с гранатой Ф-1 установили на двери дома волонтёров в Туле на Тургеневской улице. От взрыва контузило кошку, сообщает телеграм-канал Mash.

Ловушка успела сработать, но открывший дверь мужчина чудом остался цел. Питомца Аляску контузило, ей помогли ветеринары. Причиной такой диверсии могла стать деятельность проживающих в доме людей — они часто собирают гуманитарную помощь для бойцов на передовой.

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Спецслужбы, прибывшие на место, сейчас выясняют, кто именно и зачем установил гранату.

UPD. Следствие не рассматривает в деле украинский след. Основная версия — личная неприязнь.

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Фотограф:
сегодня, в 11:31 +2
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