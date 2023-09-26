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Из-за бесхозного регуляторного пункта в Новомосковске 15 частных домов неделю живут без газа

Из-за бесхозного регуляторного пункта в Новомосковске 15 частных домов неделю живут без газа

Формально поводом для отключения стала утечка. Но жители уверены: это неспроста. Настало время ремонта, и кто-то должен за него заплатить.

Отключение от газа 15 домов на ул. 2-я Парковая в Новомосковске произошло 19 сентября. В 9 часов утра сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Тула» внезапно отключили подачу топлива. В качестве причины была названа утечка.

Но устранить ее оказалось проблемой. Выяснилось, что регуляторный пункт — бесхозный. Жители уточнили, что оборудование расположено на муниципальной земле МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров». 

«Это оборудование не имеет никакого отношения к нашим домам. У нас на руках есть все документы по газификации, где в акте „Об определении границ раздела собственности“, чётко указано, что „…границей раздела собственности на газораспределительные (присоединительные) сети, проживающих по ул. 2-я Парковая, является точка подключения газопровода индивидуального жилого дома к газораспределительной сети филиала ОАО ‚Газпром ГРП Тула‘ в г. Новомосковске“. То есть владельцы — не мы, почему тогда мы должны искать способы, как приготовить еду, как обогреть дом и прочее?» — рассказал редакции Денис, владелец одного из домов.

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Он подчеркнул, что аварийно-диспетчерская служба ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске, в частности ее руководитель С. В. Морозов, не предпринимает мер по возобновлению подачи газа, упираясь в то, что оборудование ничье.

«Мы считаем, что это халатность и бездействие уполномоченных лиц ОАО „Газпром ГРП Тула“ в г. Новомосковске, т. к. на протяжении 16 лет, что подавался нам, как абонентам, магистральный газ, без должного обслуживания и ремонта, наши жизни и здоровье подвергались каждодневной опасности», — говорит Денис.

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Жители обратились в администрацию города с просьбой принять узел на баланс. Их уведомили, что процесс запущен, однако сколько он продлится, никому не известно. 

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«Мы неофициальными путями выяснили, что оборудование в этом шкафу отслужило свой срок и требует замены. Они хотят вынудить нас взять его на баланс? Уже приходили к нам с предложением заключить договор на обслуживание. Но почему мы должны его заключать? Почему хозяйствующие субъекты решают свои вопросы за счет жителей?» — недоумевают люди.

Они подчеркивают, что такое длительное отключение ресурса является нарушением. По закону суммарное отключение газа за месяц не должно превышать более 4 часов. 

— Мы уже больше недели без газа! Пусть устраняют, ремонтируют, а потом уже решают, кто им должен платить за работы. Точно не жители. Пусть себе берут на баланс и следят за его состоянием! Это какое-то перекладывание ответственности. А жители оказались заложниками ситуации, — говорят владельцы домов.

Myslo направил запрос в ОАО «Газпром газораспределение Тула».

В настоящее время взять газораспределитель на баланс пытается взять администрация Новомосковска. В адрес новомосковского филиала «Газпром газораспределение Тула» направлено соответствующее письмо.

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Автор:
сегодня, в 11:19 +1
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