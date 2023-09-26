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Алексей Дюмин встретился с операторами БПЛА
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с операторами БПЛА

В Центре беспилотных систем подготовили более 300 операторов.

25 сентября губернатор Алексей Дюмин встретился с операторами Центра беспилотных систем на полигоне «Слободка».

С ноября прошлого года в Центре прошли обучение более 300 операторов различных подразделений Минобороны и других ведомств. Он подготавливает учеников в условиях, максимально приближенных к боевым, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Алексей Дюмин осмотрел беспилотники, в том числе тульского производства, специализированную технику и перспективные боеприпасы для высокоскоростных дронов. Ознакомился с тем, как операторы-выпускники поражают автоколонны на марше, личный состав противника, танки, дал ряд поручений для улучшения условий подготовки и развития программы обучения, встретился с выпускниками. Затем операторам 106-й дивизии вручили дипломы и беспилотники, на которых они будут выполнять боевые задачи.

Отметим, что в Центре также обучили инструкторов суворовского училища и технологического колледжа. Так, на базе последнего с 1 сентября открыли программу подготовки операторов БПЛА для работы в сферах картографии, сельского хозяйства, строительства. В 2024 году запланировано оснастить необходимой инфраструктурой для изучения БПЛА 37 школ и 4 колледжа региона.

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Автор:
сегодня, в 09:42 0
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