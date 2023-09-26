В усадьбе Федяшево высадили 20 молодых лип

Фото: пресс-служба НП «Русская усадьба»

В усадьбе Федяшево Ясногорского района продолжаются работы по восстановлению Аллеи Памяти. Были высажены ещё 20 молодых лип. Высота семилетних деревьев – 3,5 метра, диаметр ствола – 8-10 см. В восстановлении Аллеи Памяти активно участвуют волонтёры, тульские студенты и местные школьники.

– Ребята из Ревякино и Федяшево нам в этот раз активно помогали: готовили дровишки для будущей пекарни, – рассказала генеральный директор НП «Русская усадьба» Вера Стерлина. – Печки у нас будут работать исключительно на дровах.

Волонтёров в усадьбе ждала не только работа, но и вкусный обед на свежем воздухе, а затем – экскурсии по усадьбе и в Ясногорском краеведческом музее. На 30 сентября в усадьбе запланировано открытие Поклонного креста. Посадка лип на Аллее Памяти продолжится в октябре. Работы проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.