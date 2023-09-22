  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Алексине на базе завода появится исправительный центр - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине на базе завода появится исправительный центр
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В Алексине на базе завода появится исправительный центр

Осужденным предоставят рабочие места.

Участок, функционирующий как исправительный центр, появится на базе Алексинского завода тяжелой промышленной арматуры. Соглашение подписали начальник тульского УФСИН Иван Прокопенко и директор филиала ОА НПО «Тяжпромарматура» Алексей Бобрик.

Договоренность между руководством регионального УФСИН и представителями предприятия — работодателя о создании на базе завода участка исправительного центра была достигнута давно.

Ранее Иван Прокопенко и сотрудники Управления уже посещали предприятие для проведения переговоров. В ходе рабочей встречи представители завода на месте ознакомили начальника УФСИН с производственными мощностями предприятия, условиями труда и материально-бытовым оснащением общежития, которое планируется предоставить для проживания осужденных к принудительным работам.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, на заводе ведут подготовку необходимой инфраструктуры и ремонтируют помещения общежития.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
осужденные

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ТулГУ прошла стратегическая сессия с участием студентов Института гуманитарных и социальных наук
В ТулГУ прошла стратегическая сессия с участием студентов Института гуманитарных и социальных наук
Банк России проведёт уроки финансовой грамотности для пенсионеров
Банк России проведёт уроки финансовой грамотности для пенсионеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.