В Алексине на базе завода появится исправительный центр

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области

Участок, функционирующий как исправительный центр, появится на базе Алексинского завода тяжелой промышленной арматуры. Соглашение подписали начальник тульского УФСИН Иван Прокопенко и директор филиала ОА НПО «Тяжпромарматура» Алексей Бобрик.

Договоренность между руководством регионального УФСИН и представителями предприятия — работодателя о создании на базе завода участка исправительного центра была достигнута давно.

Ранее Иван Прокопенко и сотрудники Управления уже посещали предприятие для проведения переговоров. В ходе рабочей встречи представители завода на месте ознакомили начальника УФСИН с производственными мощностями предприятия, условиями труда и материально-бытовым оснащением общежития, которое планируется предоставить для проживания осужденных к принудительным работам.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, на заводе ведут подготовку необходимой инфраструктуры и ремонтируют помещения общежития.