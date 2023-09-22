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В Узловой спасатели провели праздник для детей и взрослых: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой спасатели провели праздник для детей и взрослых: фоторепортаж

Мероприятие состоялось в рамках заседания коллегии ГУ МЧС России по Тульской области.

Для гостей были открыты интерактивные площадки, посвященные пожарному делу, безопасности людей на водных объектах и оказанию первой помощи. Работала выездная пожарно-техническая выставка, демонстрационные площадки аварийно-спасательного оборудования и техники.

Самые юные гости смогли почувствовать себя настоящими спасателями, потушив водой из пожарного рукава условное возгорание, а также попробовать свои силы в играх «Сбей пламя», «Пожарные крестики-нолики», «Запрещено/разрешено» и разгадать тематические загадки.

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Спасатели вручили всем памятки о профилактике пожаров и безопасном отдыхе у воды. Водолазы МЧС России, сотрудники отдела организации работы БПЛА и специалисты в области гражданской обороны рассказали узловчанам о своей работе и ответили на вопросы.

Также в рамках мероприятия прошли учения по ликвидации последствий ДТП, а затем состоялось заседание коллегии ГУ МЧС России по Тульской области, основной темой которого стала оперативная обстановка, сложившаяся в регионе.

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