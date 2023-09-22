Погода в Туле 22 сентября: сухо и до +27 градусов

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, южный, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.