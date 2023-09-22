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Банк России проведёт уроки финансовой грамотности для пенсионеров

Банк России проведёт уроки финансовой грамотности для пенсионеров

Осенняя образовательная сессия продлится до 15 декабря, запланированы 174 онлайн-вебинара.

Центробанк запускает онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения. Среди самых востребованных тем — безопасное использование безналичных платежей. Слушатели узнают, как дистанционно оплачивать ЖКУ, делать переводы в приложении и пользоваться другими онлайн-сервисами.

Лекторы расскажут об актуальных мошеннических схемах и о том, как от них защищаться, что нужно знать, чтобы избежать ошибок при выборе банковского вклада, и как правильно вести личный финансовый план. Эти уроки помогут людям зрелого возраста чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами.

Всего запланировано 174 вебинара, во время которых у участников будет возможность в прямом эфире задать вопросы специалистам. Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта. К занятиям можно будет подключиться индивидуально или в составе группы. Осенняя сессия продлится до 15 декабря.

сегодня, в 08:20 +1
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