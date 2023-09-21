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В Тулу съехались ведущие торакальные хирурги и онкологи
Фото минздрава Тульской области

В Тулу съехались ведущие торакальные хирурги и онкологи

В Тульской областной клинической больнице проходит межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция.

20 и 21 сентября в Туле собрались ведущие специалисты в области лечения заболеваний области грудной клетки. Как сообщили в региональном минздраве, в Тульской областной клинической больнице проходит межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Современная торакальная хирургия в многопрофильном стационаре».

На мероприятие приглашены торакальные хирурги, онкологи, общие хирурги, травматологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, амбулаторные хирурги из ведущих учреждений здравоохранения страны, институтов, общественных организаций.

Научно-практическая конференция проводится очно и в онлайн-режиме. Обсуждаются вопросы заболеваний органов грудной клетки, современные алгоритмы их диагностики и лечения.

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Проведены две показательные операции с видеотрансляцией из операционных — пластика гортани и трахеи, а также лечение рака легкого. Присутствующие могли посмотреть на операции в режиме реального времени на экране в большом конференц-зале.

— Сейчас хирургия перешла на проведение органосберегающих операций. После них пациенты могут жить полноценной жизнью, — отметил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница № 1 им. профессора Очаповского С. В.» (Краснодар) Владимир Порханов.

За первый день мероприятие посетили гости из Тулы и Тульской области, Москвы, Смоленска, Калуги, Костромы, Орла, Саранска, Краснодара и Махачкалы.

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