В Тулу съехались ведущие торакальные хирурги и онкологи

Фото минздрава Тульской области

20 и 21 сентября в Туле собрались ведущие специалисты в области лечения заболеваний области грудной клетки. Как сообщили в региональном минздраве, в Тульской областной клинической больнице проходит межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Современная торакальная хирургия в многопрофильном стационаре».

На мероприятие приглашены торакальные хирурги, онкологи, общие хирурги, травматологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, амбулаторные хирурги из ведущих учреждений здравоохранения страны, институтов, общественных организаций.

Научно-практическая конференция проводится очно и в онлайн-режиме. Обсуждаются вопросы заболеваний органов грудной клетки, современные алгоритмы их диагностики и лечения.

Проведены две показательные операции с видеотрансляцией из операционных — пластика гортани и трахеи, а также лечение рака легкого. Присутствующие могли посмотреть на операции в режиме реального времени на экране в большом конференц-зале.

— Сейчас хирургия перешла на проведение органосберегающих операций. После них пациенты могут жить полноценной жизнью, — отметил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ «НИИ — Краевая клиническая больница № 1 им. профессора Очаповского С. В.» (Краснодар) Владимир Порханов.

За первый день мероприятие посетили гости из Тулы и Тульской области, Москвы, Смоленска, Калуги, Костромы, Орла, Саранска, Краснодара и Махачкалы.