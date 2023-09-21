Фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова и редакция Myslo наградили победителей конкурса «Мой любимый учитель»

«Эмпатия» и Myslo вручили подарки победителям конкурса среди читателей портала на лучшую историю о любимых учителях. Он проводился в рамках проходящего в регионе конкурса для педагогов «Призвание — учить!».

Напомним, на конкурс в течение июля и августа поступило 32 работы. Из них организаторы конкурса и читатели портала выбрали четыре лучшие.

Фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова отметил две работы. Одна из них рассказывает об учителе английского языка Галине Ивановне, которая всего несколькими добрыми словами помогла школьнику посмотреть другими глазами на обучение. Историю «Бриллиантовая нога, или Как разговор с учителем поменял всю жизнь» рассказал читатель Myslo с ником Alex2023 (Алексей Субботин).

На фото Алексей Субботин.

— У меня было много хороших учителей, но я вспомнил именно этого педагога из гимназии № 2 в Ефремове, потому что с него в моей жизни началась новая история. Она очень сильно отложилась в памяти. Я сам тоже выбрал педагогическое направление. До недавнего времени был директором Дворца пионеров, а сейчас при Педуниверситете директор Технопарка.

Второй работой, которая отмечена Фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова, стало «Воспоминание о первой учительнице моей бабушки». Её автор Наталья Антонова рассказала очень трогательную историю о девушке, которая еще до войны окончила Тульское педагогическое училище, приехала по распределению в село Банино Ленинского района и больше полувека своей жизни посвятила педагогике.

На фото Наталья Антонова с дочерью.

— Я, когда была маленькая, перебирала как-то фотоальбом и нашла фотографии, на которых запечатлена незнакомая для меня тетя. Бабушка рассказала, что это ее учительница Наталья Моисеевна Коликова. А моя бабушка родом из деревни. Когда она была маленькая, возле барского дома построили школу, и приезжая учительница занималась с детворой. Бабушке моей Наталья Моисеевна казалась очень необыкновенной, красивой. Кстати, мама моя была последним выпуском начальных классов Натальи Моисеевны. Что же касается фотографий, то в 1980-х годах здание бывшей школы уже пустовало, и бабушка моя просто побоялась, что его разграбят или сожгут, поэтому забрала фотоальбом. Теперь он хранится в моей семье, и я буду рассказывать своей дочери об этой замечательной учительнице. После смерти первой Натальи Моисеевны бабушка ухаживала за ее могилой, теперь я ухаживаю за ней.

По итогу пятидневного голосования среди читателей Myslo определился еще один победитель. Им стала история об учителе музыки «Мелодия моей души», её автор — активный пользователь Myslo Светлана Тульская (Светлана Шувалова).

На фото Светлана Шувалова.

— Для меня этот человек был недосягаемым. Он взял меня в ученики в 15 лет и до моих 48 лет сопровождал меня. Помимо мамы, наверное, это был второй по важности человек в моей жизни!

Рассказ о преподавателе русского языка и литературы Надежде Борисовне Положей из гимназии № 30 «Учитель русской словесности» был выбран победителем конкурса по мнению редакции Myslo. Автор — читатель Myslo Настя Власова.

На фото Анастасия Власова.

— Я думаю, что надо как можно больше рассказывать о тех учителях, с которыми тебя свела жизнь. Я училась в гимназии № 30, а она вообще богата прекрасными учителями! Хочется сказать им спасибо всем: каждый учитель достоин безумной любви и благодарности!

Все победители конкурса получили от Фонда «Эмпатия» сумку-шопер, ежедневник и уютный свитшот в модных бежевых тонах с сердечным принтом, а также подарки от портала Myslo.