Воспоминание о первой учительнице моей бабушки

На этих черно-белых фотографиях первая учительница моей бабушки Наталья Моисеевна Коликова. Еще до войны выпускница тульского педагогического училища приехала по распределению в село Банино Ленинского района. И почти полвека посвятила свою жизнь педагогике и детям.

Наталья Моисеевна в буквальном смысле жила школой. Начальные классы располагались в некогда барском доме, здесь выделили и комнату для проживания тогда еще молодой учительнице. До конца своих дней Наталья Моисеевна там и жила.

Ш кола. Летний лагерь.

Моя бабушка, Тамара Александровна, всю жизнь с благодарностью и теплотой вспоминала своего учителя: доброго, интеллигентного, грамотного, отзывчивого. Для деревенских детей, чьи родители были неграмотными или полуграмотными, учитель из города - человек из другого мира.

Сегодня трудно представить, как молодая девушка жила в здании школы, которое, кстати говоря, располагалось рядом с лесом, проезжей дорогой и деревенским кладбищем. Как не возникло желание уехать в город? Мечтала ли она работать в гимназии и жить в собственной квартире? В 70-ых годах школу закрыли. Позже тут находились библиотека, управление совхоза, бухгалтерия.

Семья учителя. Наталь Моисеевна стоит во втором ряду.

Фотографии Натальи Моисеевны и ее учеников бережно хранятся в старинном фотоальбоме, среди ребятишек - мои бабушка и дедушка, а на последних школьных фотостраницах - и моя мама.

Пусть память о таких педагогах, которые учили и во время войны, и после нее, которых не пугали трудности и воспитывали поколение наших бабушек будет жить еще долго и будет настоящим примером служению людям и преданности профессии.

Автор: Наталья Антонова.

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