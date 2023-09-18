В Тульской области ловили вершинного короеда

Фото Центра защиты леса Тульской области

Специалисты проверили, угрожает ли этот вредитель соснам.

Сотрудники Центра защиты леса Тульской области завершили феромонный надзор за популяцией короеда вершинного. На вредителя установили специальные ловушки в соснах.

Сообщается, что в нашем регионе отловлено в среднем на 1 ловушку 2,3 шт. насекомых, что больше, чем за аналогичный период 2022 года в 2,9 раза.

Кроме того, в ловушки попался рагий ребристый в среднем 4,8 особей, лубоед сосновый пушистый — в среднем 0,5 на ловушку.

Сообщается, что в тульских лесах специалисты не обнаружили свежих заселений стволовых вредителей и видимых повреждений хвойных древостоев.