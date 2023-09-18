В Тульской области ловили вершинного короеда

Сотрудники Центра защиты леса Тульской области завершили феромонный надзор за популяцией короеда вершинного. На вредителя установили специальные ловушки в соснах.
Сообщается, что в нашем регионе отловлено в среднем на 1 ловушку 2,3 шт. насекомых, что больше, чем за аналогичный период 2022 года в 2,9 раза.
Кроме того, в ловушки попался рагий ребристый в среднем 4,8 особей, лубоед сосновый пушистый — в среднем 0,5 на ловушку.
Сообщается, что в тульских лесах специалисты не обнаружили свежих заселений стволовых вредителей и видимых повреждений хвойных древостоев.