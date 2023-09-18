Тульские следователи проводят проверку по факту падения подростка с моста

Фото Сергея Старикова

Следователи СК России по Тульской области проводят проверку по факту падения подростка с моста около Педуниверситета.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Проводится комплекс следственных и процессуальных действий направленных на установление всех обстоятельств. В настоящее время молодой человек жив, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, – пишет СУ СКР по Тульской области.

Напомним, трагедия произошла утром 18 сентября. С Орловского путепровода возле Педуниверситета упал парень. На место незамедлительно прибыла реанимационная бригада. Скорую вызвала прохожая, увидевшая момент падения.