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Тульские следователи проводят проверку по факту падения подростка с моста
Фото Сергея Старикова

Тульские следователи проводят проверку по факту падения подростка с моста

Трагедия произошла сегодня утром, 18 сентября.

Следователи СК России по Тульской области проводят проверку по факту падения подростка с моста около Педуниверситета.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Проводится комплекс следственных и процессуальных действий направленных на установление всех обстоятельств. В настоящее время молодой человек жив, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, – пишет СУ СКР по Тульской области.

Напомним, трагедия произошла утром 18 сентября. С Орловского путепровода возле Педуниверситета упал парень. На место незамедлительно прибыла реанимационная бригада. Скорую вызвала прохожая, увидевшая момент падения.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:29 0
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ТулаОрловский путепровод

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