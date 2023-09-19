Более 1500 тульских семей оформили ежемесячные выплаты из маткапитала

Фото Алексея Пирязева

В Тульской области 1560 семей в этом году начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала благодаря изменению условий её назначения.

С этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Размер ежемесячной выплаты привязан к «детскому» прожиточному минимуму и в Тульской области составляет 13804 руб.

При изменении величины прожиточного минимума ежемесячная выплата будет пересчитана автоматически. Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.