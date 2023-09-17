Где в Туле отключат электроэнергию 18 сентября

С 11.00 из-за капремонта электрооборудования отключат электричество по следующим адресам:

Также 9.30 отключения ожидаются по следующим адресам:

18 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам: