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Где в Туле отключат электроэнергию 18 сентября

Где в Туле отключат электроэнергию 18 сентября

Публикуем список адресов.

18 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • пер.Гончарный, 3-37 (нечётн.), 3-б, 9-а;
  • ул. Пузакова, 135, 143, 145, 147, 34, 40, 44, 16, 24;
  • ул. Б. Гончары, 26, 80, 92, 92-а, 96, 96-а, 101, 102, 103, 108-а, 110-а, 111, 112, 112-а, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124;
  • ул. М. Горького, 29-б; ул. Штыковая, 187, 214;
  • ул. Серова, 8, 10, 12;
  • ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50.

Также 9.30 отключения ожидаются по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 13, 15; ул. Кл. Цеткин, 2, 3; ул. Лейтейзена, 6.

С 11.00 из-за капремонта электрооборудования отключат электричество по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 80-а, 82, 80, 78-а, 78, 76-а, 76, 74; ул. Ф. Энгельса, 151, 147, 149, 147-а, 151-а; ул. Агеева, 1-а, 2-б, 4.
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