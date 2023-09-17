В Туле водитель Lexus показал, как умеет нарушать ПДД

Михаил М. поделился с редакцией кадрами с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения.

«Перекресток ул. Ленина и ул. Бр. Жабровых. Водитель Lexus нарушил несколько пунктов ПДД: остановка/стоянка на перекрестке, заехал на тротуар и перекрыл дорогу пешеходам. и, наконец, самое грубое — „Выезд на встречку (проезд знака 3.1 „Кирпич“). Вообще, на этом перекрестке подобное не редкость», — прокомментировал автор видео.

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