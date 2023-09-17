Тульской области выделят 67,5 млн рублей на строительство модульных отелей

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Правительство продолжает поддерживать инвесторов, вкладывающихся в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. Так, Тульской области дополнительно выделили ещё 67,5 млн рублей на строительство таких гостиниц. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

– Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов, – отметили на сайте Правительства.

Возведение модульных отелей не требует сложной технологической инфраструктуры. Сами объекты не уступают в сервисе и комфорте современным гостиницам. При этом их конструкции состоят из металлокаркаса и дерева, срок эксплуатации которых от 20 до 50 лет. Они могут располагаться практически на любых площадках: у рек, на берегу озёр и в других живописных локациях.

Напомним, обеспечить выделение допфинансирования на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов поручил президент по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.