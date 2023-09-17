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Тульской области выделят 67,5 млн рублей на строительство модульных отелей
Фото из архива Myslo.

Тульской области выделят 67,5 млн рублей на строительство модульных отелей

На обустройство отелей в 58 субъектах РФ выделили дополнительные средства.

Правительство продолжает поддерживать инвесторов, вкладывающихся в проекты по созданию модульных средств размещения туристов. Так, Тульской области дополнительно выделили ещё 67,5 млн рублей на строительство таких гостиниц. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов, отметили на сайте Правительства.

Возведение модульных отелей не требует сложной технологической инфраструктуры. Сами объекты не уступают в сервисе и комфорте современным гостиницам. При этом их конструкции состоят из металлокаркаса и дерева, срок эксплуатации которых от 20 до 50 лет. Они могут располагаться практически на любых площадках: у рек, на берегу озёр и в других живописных локациях.

Напомним, обеспечить выделение допфинансирования на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов поручил президент по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.

Читайте по теме: Новая гостиница в Ясной, «Краинка» и модульные отели: как будет развиваться туризм в Тульской области

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Автор:
сегодня, в 16:10 0
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