  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики дали прогноз на зиму - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Синоптики дали прогноз на зиму
Фото Алексея Пирязева

Синоптики дали прогноз на зиму

Устойчивый снежный покров появится только в середине декабря.

Синоптики сделали предварительный прогноз на зиму. Так, стабильная минусовая погода, как и устойчивый снежный покров, установятся только в середине декабря. Об этом пишет портал FTimes.ru.

В январе ожидается рекордное количество снега. В европейской части России метеорологи предсказывают изменчивую погоду в течение дня: от -10° утром до -20° к концу суток. Ночью воздух может остыть до -30.

В центральных регионах в феврале будет много солнечных дней, ожидаются частые оттепели. Местами будут резкие перепады температур — от -18…-22 °С до +3…+4 °С.

Фотограф:
сегодня, в 11:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
синоптикизима

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школьников и студентов СПО приглашают на бесплатное IT-обучение в Туле
Школьников и студентов СПО приглашают на бесплатное IT-обучение в Туле
В Туле на ул. Кутузова Nissan сбил 13-летнюю девочку
В Туле на ул. Кутузова Nissan сбил 13-летнюю девочку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.