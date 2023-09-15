Синоптики дали прогноз на зиму

Фото Алексея Пирязева

Синоптики сделали предварительный прогноз на зиму. Так, стабильная минусовая погода, как и устойчивый снежный покров, установятся только в середине декабря. Об этом пишет портал FTimes.ru.

В январе ожидается рекордное количество снега. В европейской части России метеорологи предсказывают изменчивую погоду в течение дня: от -10° утром до -20° к концу суток. Ночью воздух может остыть до -30.

В центральных регионах в феврале будет много солнечных дней, ожидаются частые оттепели. Местами будут резкие перепады температур — от -18…-22 °С до +3…+4 °С.