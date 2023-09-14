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В одной из стоматологических клиник в Щекино выявили ряд нарушений 

В одной из стоматологических клиник в Щекино выявили ряд нарушений 

Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В Щекино специалисты ведомства провели проверку стоматологического кабинета на улице Лукашина. Выяснилось, что клиника «Юнидент» работает с нарушениями.

Например, там использовались рентгеновские аппараты без санитарно-эпидемиологического заключения. В стоматологическом кабинете не были проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров микроклимата и показателей микробной обсемененности воздушной среды, загрязненности химическими веществами воздушной среды. Кроме того, во взрослом кабинете принимали и детей. А у отдельных сотрудников учреждения было просрочено медицинское обследование и отсутствовали профилактические прививки.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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