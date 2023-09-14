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Тулякам в прямом эфире расскажут о догазификации
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тулякам в прямом эфире расскажут о догазификации

На вопросы жителей ответит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства.

19 сентября в 11.00 в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Меры поддержки в рамках программы догазификации в Тульской области». На вопросы ответит Елена Макарова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках эфира обсудят:

  • Что такое догазификация?
  • Куда необходимо подавать заявку на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации?
  • Как осуществляется подключение (технологическое присоединение) СНТ в рамках догазификации?
  • Есть ли льготы на осуществление подключения (технологического присоединения) в рамках догазификации?

Вопросы можно оставить в комментариях по ссылке.

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