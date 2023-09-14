Тулякам в прямом эфире расскажут о догазификации

Фото пресс-службы правительства Тульской области

19 сентября в 11.00 в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Меры поддержки в рамках программы догазификации в Тульской области». На вопросы ответит Елена Макарова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках эфира обсудят:

Что такое догазификация?

Куда необходимо подавать заявку на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации?

Как осуществляется подключение (технологическое присоединение) СНТ в рамках догазификации?

Есть ли льготы на осуществление подключения (технологического присоединения) в рамках догазификации?

Вопросы можно оставить в комментариях по ссылке.