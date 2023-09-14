Тулякам в прямом эфире расскажут о догазификации

19 сентября в 11.00 в группе регионального правительства в соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир на тему «Меры поддержки в рамках программы догазификации в Тульской области». На вопросы ответит Елена Макарова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках эфира обсудят:
- Что такое догазификация?
- Куда необходимо подавать заявку на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации?
- Как осуществляется подключение (технологическое присоединение) СНТ в рамках догазификации?
- Есть ли льготы на осуществление подключения (технологического присоединения) в рамках догазификации?
Вопросы можно оставить в комментариях по ссылке.