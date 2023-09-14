  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Найденная в Тульской области авиационная ракета пролежала в поле месяц - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Найденная в Тульской области авиационная ракета пролежала в поле месяц

Найденная в Тульской области авиационная ракета пролежала в поле месяц

Ракету нашли 12 сентября.

13 сентября в поле Тепло-Огаревского района Тульской области был уничтожен взрывоопасный предмет. Myslo писал об этом здесь.

По предварительным данным, речь идёт об авиационной ракете. Телеграм-канал BAZA сообщил, что ракета была утеряна 11 августа, а найдена только сейчас, при производстве полевых работ. Ракету нашли трактористы. 

Военные приняли решение уничтожить ее на месте, так как транспортировать на полигон было опасно. Жителей близлежащих деревень эвакуировали, после чего в поле военные инженеры произвели контролируемый подрыв.

Никто не пострадал.

сегодня, в 21:02 0
Другие статьи по темам
Событие
Ракетавзрыв
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские задержали 20-летнего калужанина, обманувшего пенсионерок
Тульские полицейские задержали 20-летнего калужанина, обманувшего пенсионерок
На ул. Путейской построят жилой комплекс на 515 квартир
На ул. Путейской построят жилой комплекс на 515 квартир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.