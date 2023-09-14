Найденная в Тульской области авиационная ракета пролежала в поле месяц

13 сентября в поле Тепло-Огаревского района Тульской области был уничтожен взрывоопасный предмет. Myslo писал об этом здесь.

По предварительным данным, речь идёт об авиационной ракете. Телеграм-канал BAZA сообщил, что ракета была утеряна 11 августа, а найдена только сейчас, при производстве полевых работ. Ракету нашли трактористы.

Военные приняли решение уничтожить ее на месте, так как транспортировать на полигон было опасно. Жителей близлежащих деревень эвакуировали, после чего в поле военные инженеры произвели контролируемый подрыв.

Никто не пострадал.