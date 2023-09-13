В Ефремовском районе установили мемориальные доски в память о погибших в зоне СВО

Фото: администрация Ефремовского района

Они появились на стенах школ, в которых учились солдаты.

13 сентября в Ефремовском районе открыли мемориальные доски. Их установили в память о погибших участниках специальной военной операции — Николае Елине и Александре Ханаеве. Об этом сообщает официальная страница администрации города.

Памятные таблички появились на фасадах Ступинской и Лобановской школ, в которых учились погибшие герои. За мужество, отвагу и самоотверженность Николай Елин и Александр Ханаев посмертно награждены орденами Мужества.

Отдать дань памяти подвигу погибших военнослужащих собрались родители, родственники, одноклассники и друзья Александра, из Мурманска приехала вдова Николая. К доскам возложили цветы. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.