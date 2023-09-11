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Треть работающих туляков хотят стать айтишниками
Фото: freepik.com

Треть работающих туляков хотят стать айтишниками

В Туле и области – высокий процент мужчин, желающих переквалифицироваться в тестировщиков или стать программистами.

Большинство респондентов, опрошенных в Туле и области, задумывались над сменой профессии. Их, по подсчётам рекрутеров, 89%. В основном многие хотят стать айтишниками.

Такие данные приводит платформа онлайн рекрутинга hh.ru.

Исследователи узнали, задумываются ли респонденты о смене профессии, в какой сфере хотели бы начать работать и какие барьеры мешают осваивать новую профессию в ИТ.

— Большинство опрошенных (89%) в Тульской области задумывались над тем, чтобы сменить профессию за последние полгода. Среди основных причин смены профессии: увеличение дохода (56%), отсутствие роста и развития (43%), неудовлетворенность текущей сферой и задачами (41%), желание работать по гибкому графику и не быть привязанным к офису (38%), — рассказали в пресс-службе hh.ru.

Мужчины чаще задумываются о переквалификации. По их словам, им не хватает роста и развития. Каждый третий хотел бы уйти в ИТ-сферу, 26% — в сфере экономики и управления, 18% — в инженерно-технической сфере и 17% — в творческой сфере.

Большинство туляков интересует работа тестировщиком (38%), программистом или разработчиком (35%), бизнес-аналитиком (28%), администратором баз данных (26%), дата аналитиком (18%) и менеджером по продукту (17%). Мужчин чаще женщин интересуют профессии программиста или разработчика и инженера по кибербезопасности, а женщины хотят переквалифицироваться в веб-дизайнера или интернет-маркетолога.

Многие считают, что среди наиболее эффективных способов освоить новую профессию в ИТ — найти наставника по профилю или пройти онлайн-курс. Меньше респондентов утверждает, что им хватит лекции и учебной литературы. Те, кто готов пойти оффлайн-тренинги и поступить в вуз по профилю, — в меньшинстве.

Среди барьеров, мешающих освоить новую профессию в ИТ, — отсутствие финансовой возможности. 45% боятся не найти профессию после обучения. Каждому третьему мешает отсутствие свободного времени. 28% боятся не усвоить новый материал, а у 15% — семейные и личные дела.

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Автор:
сегодня, в 13:40 +2
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