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В Центральную Россию пришло зрелое бабье лето

В Центральную Россию пришло зрелое бабье лето

Сентябрь порадует жителей Центральной России комфортной погодой.

На предстоящей неделе ожидается настоящее бабье лето. Воздух прогреется благодаря скандинавскому антициклону. 

Так, в понедельник под утро воздух остынет до +5…+10°, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту.

Со вторника по четверг жителей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. Днем будет +18…+23°, что близко к климатической норме августа.

— В пятницу, не исключено, что бабье лето ненадолго споткнется — из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьёт показания термометров на пару градусов, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но особо теплее не станет. По ночам ожидается +4…+9°, днем — +13…+18°, это многолетние показатели сентября.

Фотограф:
сегодня, в 19:12 +2
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