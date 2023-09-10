В Центральную Россию пришло зрелое бабье лето

На предстоящей неделе ожидается настоящее бабье лето. Воздух прогреется благодаря скандинавскому антициклону.

Так, в понедельник под утро воздух остынет до +5…+10°, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту.

Со вторника по четверг жителей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. Днем будет +18…+23°, что близко к климатической норме августа.

— В пятницу, не исключено, что бабье лето ненадолго споткнется — из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьёт показания термометров на пару градусов, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но особо теплее не станет. По ночам ожидается +4…+9°, днем — +13…+18°, это многолетние показатели сентября.