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В Туле водитель Volkswagen за 20 секунд сумел дважды нарушить ПДД

В Туле водитель Volkswagen за 20 секунд сумел дважды нарушить ПДД

По словам автора видео, об автомобилисте уже сообщали в Госавтоинспекцию.

Один из постоянных авторов нашей традиционной рубрики вновь поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель Volkswagen Passat за 20 секунд дважды нарушил правила дорожного движения. Место нарушения — М-2, Подъезд к Туле, 30-й километр.

«На подъезде к реке Воронке, напротив АЗС — обгон под запрещающий знак с пересечением сплошной линии разметки и выездом на встречную полосу движения автомобилем Volkswagen с государственным регистрационным знаком у805ве71. Далее, через 100 метров, на мосту данный автомобиль повторил обгон через сплошную, с выездом на встречную полосу. По этой машине я уже высылал видеоматериал в ГИБДД с обгоном в том же месте 24.07.2023. Видимо, его или не привлекли, или наплевать», — сообщил автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор:
сегодня, в 19:35 +1
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