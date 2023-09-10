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Выплаты, лечение в санатории, автомобиль: что положено пострадавшим на производстве тулякам
Фото: отделение Соцфонда РФ по Тульской области

Выплаты, лечение в санатории, автомобиль: что положено пострадавшим на производстве тулякам

Об этом в прямом эфире рассказал управляющий региональным Отделением Социального фонда России Андрей Филиппов.

Гражданам, получившим производственную травму или профессиональное заболевание, Отделение Социального фонда предоставляет финансовую поддержку, а также оплачивает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, определенную органами медико-социальной экспертизы.

Андрей Филиппов

— Помимо предоставления единовременной и ежемесячной денежных выплат, Отделение СФР обеспечивает данную категорию граждан санаторно-курортным лечением в соответствии с их программой реабилитации.

Жители региона, пострадавшие на производстве, проходят лечение в реабилитационных центрах, расположенных по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае. С начала нынешнего года Отделением СФР по Тульской области на реабилитацию были направлены порядка700 туляков, на эти цели выделено более 9 миллионов рублей.

Как отметил управляющий региональным Отделением СФР, в настоящее время имеется достаточное количество путевок на санаторно-курортное лечение. Для их получения нужно обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения. 

Кроме того, если после несчастного случая на производстве гражданину необходимы технические средства реабилитации, он будет обеспечен ими за счет бюджетных средств.

При наличии показаний пострадавшие имеют право на получение от Отделения СФР по Тульской области автотранспортного средства, которое при необходимости будет адаптировано под нужды конкретного человека.

Подробная информация о мерах государственной поддержки пострадавших на производстве граждан представлена на официальном сайте ведомства. Получить консультацию специалиста по вопросам предоставления выплат и льгот можно по номеру единого контакт-центра 8-800-100-00-01.

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