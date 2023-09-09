В Туле началась «Гонка Героев-2023»

Пожалуй, только ленивый не слышал о «Гонке», однако пройти полосу замысловатых препятствий под силу не каждому. Серьёзный настрой спортсменов чувствуется уже перед стартом. Традиционно, как и в прошлые годы, на линии препятствий ненастная погода. Над площадкой стянулись тучи, но дождя пока не ожидается. Зато в полной мере чувствуется командный дух спортсменов и уверенная поддержка зрителей.

Туляков и гостей региона ждёт полоса препятствий, разработанная профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой и, конечно же, традиционный Эверест, который покорят лишь самые сильные участники. Но всё это стоит того, чтобы испытать чувство гордости на финише, ощутить себя настоящим героем.

Старт команд начался с 10 утра и продлится до 15 часов. Множество стартовавших спортсменов уже вернулись к финишу. Один из лучших результатов — 50 минут у спортсмена из Воронежа Виктора Роженко.

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