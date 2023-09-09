  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле началась «Гонка Героев-2023» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле началась «Гонка Героев-2023»

В Туле началась «Гонка Героев-2023»

Традиционно сентябрьская «Гонка Героев» стартовала сегодня, 9 сентября, на площадке в деревне Некрасово.

Пожалуй, только ленивый не слышал о «Гонке», однако пройти полосу замысловатых препятствий под силу не каждому. Серьёзный настрой спортсменов чувствуется уже перед стартом. Традиционно, как и в прошлые годы, на линии препятствий ненастная погода. Над площадкой стянулись тучи, но дождя пока не ожидается. Зато в полной мере чувствуется командный дух спортсменов и уверенная поддержка зрителей.

Туляков и гостей региона ждёт полоса препятствий, разработанная профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой и, конечно же, традиционный Эверест, который покорят лишь самые сильные участники. Но всё это стоит того, чтобы испытать чувство гордости на финише, ощутить себя настоящим героем.

Старт команд начался с 10 утра и продлится до 15 часов. Множество стартовавших спортсменов уже вернулись к финишу. Один из лучших результатов — 50 минут у спортсмена из Воронежа Виктора Роженко.

За итоговыми результатами гонки, участниками и фоторепортажами следите на Myslo.

Сюжет: День города-2023
Алексей Дюмин: «Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра!»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра!»
сегодня, в 13:48, 8 325 1
На площади стартовали соревнования «Сила Тулы-2023»
Жизнь Тулы и области
На площади стартовали соревнования «Сила Тулы-2023»
сегодня, в 12:37, 10 718 0
День города в Туле открыл велофестиваль
Жизнь Тулы и области
День города в Туле открыл велофестиваль
сегодня, в 10:34, 21 3663 0
Где тулякам парковаться в День города: список адресов
Жизнь Тулы и области
Где тулякам парковаться в День города: список адресов
сегодня, в 10:00, 4 759 0
Все новости сюжета
MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
гонка героевспортсоревнования
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На площади стартовали соревнования «Сила Тулы-2023»
На площади стартовали соревнования «Сила Тулы-2023»
В Туле водитель Kia Rio не выдержал и обогнал автобус на остановке
В Туле водитель Kia Rio не выдержал и обогнал автобус на остановке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.