В Донском щенок свалился в колодец: его спасли пожарные

В Донском сотрудники ГУ МЧС России по региону спасли щенка, который провалился в колодец в микрорайоне Центральном, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло еще 26 марта: очевидец позвонил спасателям и сообщил, что животное не может выбраться самостоятельно. На указанный адрес выезжал расчёт пожарно-спасательной части № 77. Прибыв на место, спасатели, используя лестницу, вытащили щенка.