За сутки в Тульской области подтвердилось 275 случаев ковида, 4 пациента скончались

Об этом сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 487 случаев ковида, 140 386 пациентов вылечились, 5048 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 275 случаев коронавируса, 3 человека госпитализировано, 181 выздоровел, четверо скончались.

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сегодня, в 14:35, 14 324 1