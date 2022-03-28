За сутки в Тульской области подтвердилось 275 случаев ковида, 4 пациента скончались
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 275 случаев коронавируса, 3 человека госпитализировано, 181 выздоровел, четверо скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 487 случаев ковида, 140 386 пациентов вылечились, 5048 умерли.
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