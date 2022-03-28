В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за порывистого ветра
Он придет в регион в ближайшие часы.
По данным Тульского гидрометцентра в ближайшие 1−3 часа в Тульской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами 15−17 м/с. Такая погода сохранится в области до конца суток 28 марта.
ГУ МЧС по Тульской области советует при порывистом ветре:
- парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций;
- на улице обходить шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы).
В случае происшествий звоните в Единую службу спасения: 01 или с мобильного 112 и 101.
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