В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за порывистого ветра

Он придет в регион в ближайшие часы.

По данным Тульского гидрометцентра в ближайшие 1−3 часа в Тульской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами 15−17 м/с. Такая погода сохранится в области до конца суток 28 марта.

ГУ МЧС по Тульской области советует при порывистом ветре:

парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций;

на улице обходить шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы).

В случае происшествий звоните в Единую службу спасения: 01 или с мобильного 112 и 101.

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