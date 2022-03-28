Горгаз о смерти беременной на ул. Кауля: жильцы самовольно перенесли колонку в ванную и не пускали в квартиру газовщиков

Фото с места происшествия СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время в квартире, где погибла тулячка, газоснабжение отключено.

Представители АО «Тулагоргаз» прокомментировали Myslo инцидент, произошедший сегодня ночью в одной из квартир дома № 5, корп. 3 по ул. Кауля.

Как сообщили в Горгазе, заявка о предположительном отравлении угарным газом поступила к ним 28 марта в 1.19. Специалисты аварийной службы выехали на место и обнаружили множество нарушений:

газовый проточный водонагреватель был самовольно перенесен из помещения кухни в ванную;

выявлены нарушения в системе дымоудаления;

со стороны кухни дымоотводящая труба зашита в гипсокартон;

отверстие вентканала в ванной наполовину перекрыто потолочной панелью;

на кухне в вентканал вставлен воздуховод вытяжного зонта варочной поверхности;

в квартире не был обеспечен достаточный приток воздуха для работы газового оборудования.

В Тулагоргазе говорят, что договора на техобслуживание газовых приборов у жильцов не было.

В отношении собственников квартиры неоднократно составлялись акты отказа в допуске для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования.

Указанные акты направлялись в управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

В целях безопасности газоснабжение в квартире было приостановлено. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.