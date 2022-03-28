Фото с места происшествия СУ СКР по Тульской области.
Горгаз о смерти беременной на ул. Кауля: жильцы самовольно перенесли колонку в ванную и не пускали в квартиру газовщиков
В настоящее время в квартире, где погибла тулячка, газоснабжение отключено.
Как сообщили в Горгазе, заявка о предположительном отравлении угарным газом поступила к ним 28 марта в 1.19. Специалисты аварийной службы выехали на место и обнаружили множество нарушений:
- газовый проточный водонагреватель был самовольно перенесен из помещения кухни в ванную;
- выявлены нарушения в системе дымоудаления;
- со стороны кухни дымоотводящая труба зашита в гипсокартон;
- отверстие вентканала в ванной наполовину перекрыто потолочной панелью;
- на кухне в вентканал вставлен воздуховод вытяжного зонта варочной поверхности;
- в квартире не был обеспечен достаточный приток воздуха для работы газового оборудования.
В Тулагоргазе говорят, что договора на техобслуживание газовых приборов у жильцов не было.
В отношении собственников квартиры неоднократно составлялись акты отказа в допуске для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования.
Указанные акты направлялись в управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию Тульской области.
В целях безопасности газоснабжение в квартире было приостановлено. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.
Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 22-летней тулячки от отравления угарным газом (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). Известно, что девушка погибла, когда принимала ванну. Тело нашел муж.
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