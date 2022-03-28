новости
новости
Регистрация
Горгаз о смерти беременной на ул. Кауля: жильцы самовольно перенесли колонку в ванную и не пускали в квартиру газовщиков
Фото с места происшествия СУ СКР по Тульской области.

Горгаз о смерти беременной на ул. Кауля: жильцы самовольно перенесли колонку в ванную и не пускали в квартиру газовщиков

В настоящее время в квартире, где погибла тулячка, газоснабжение отключено.

Представители АО «Тулагоргаз» прокомментировали Myslo инцидент, произошедший сегодня ночью в одной из квартир дома № 5, корп. 3 по ул. Кауля.
 
Как сообщили в Горгазе, заявка о предположительном отравлении угарным газом поступила к ним 28 марта в 1.19. Специалисты аварийной службы выехали на место и обнаружили множество нарушений:
 
  • газовый проточный водонагреватель был самовольно перенесен из помещения кухни в ванную;
  • выявлены нарушения в системе дымоудаления;
  • со стороны кухни дымоотводящая труба зашита в гипсокартон;
  • отверстие вентканала в ванной наполовину перекрыто потолочной панелью;
  • на кухне в вентканал вставлен воздуховод вытяжного зонта варочной поверхности;
  • в квартире не был обеспечен достаточный приток воздуха для работы газового оборудования.
В Тулагоргазе говорят, что договора на техобслуживание газовых приборов у жильцов не было.
 
В отношении собственников квартиры неоднократно составлялись акты отказа в допуске для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования.
Указанные акты направлялись в управляющую компанию и Государственную жилищную инспекцию Тульской области.
 
В целях безопасности газоснабжение в квартире было приостановлено. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.
 
Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 22-летней тулячки от отравления угарным газом (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). Известно, что девушка погибла, когда принимала ванну. Тело нашел муж.

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:56 +4
Другие статьи по темам
Событие
газколонкаТулагоргаз
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за порывистого ветра
В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за порывистого ветра
В Чернском районе мужчина застал сожительницу дома у соседа и убил её
В Чернском районе мужчина застал сожительницу дома у соседа и убил её
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.