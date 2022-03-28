Фото из архива Myslo
В Комсомольском парке пройдёт акция «10 000 шагов к жизни»
Она состоится 3 апреля, в День здоровья.
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», посвящённой Дню здоровья. Центральной площадкой станет Комсомольский парк.
Вместе с инструкторами участники пройдут 10 тысяч шагов по маршруту от Комсомольского парка до Баташевского сада, внесенного во Всероссийский реестр маршрутов здоровья.
Принять участие могут все желающие. Мероприятие состоится 3 апреля, начало — в 10.00.
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