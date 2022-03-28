В Комсомольском парке пройдёт акция «10 000 шагов к жизни»

Фото из архива Myslo

Она состоится 3 апреля, в День здоровья.

Тульская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», посвящённой Дню здоровья. Центральной площадкой станет Комсомольский парк.

Вместе с инструкторами участники пройдут 10 тысяч шагов по маршруту от Комсомольского парка до Баташевского сада, внесенного во Всероссийский реестр маршрутов здоровья.