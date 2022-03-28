Отменить госпошлину и желтый цвет кузова: тульские таксисты написали открытое письмо губернатору

Как считают авторы обращения, эта мера должна помочь упростить легализацию такси и позволит избежать появления «бомбил».

Общественный совет по развитию такси разослал письма в 15 российских регионов с просьбой рассмотреть возможность отмены требования к цветовой гамме кузова легковых такси. Обращение направили и в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

- В России с 2011 года существует норма федерального законодательства, которая позволяет каждому региону определять свои правила по отношению к внешнему облику автомобилей такси. В первую очередь это касается цвета кузова. Существует ошибочное мнение, что цвет способствует повышению безопасности перевозок.

В условиях введенных санкций против России и ухудшения экономической ситуации действующая норма является существенным административным и финансовым барьером, который приведет к делегализации таксомоторного рынка, — говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Общественники отмечают, что такси — это возможность быстрого заработка. Многие автовладельцы, потерявшие работу из-за санкций, пойдут таксовать.

По мнению общественников, цвет автомобиля никак не влияет на безопасность перевозки. Специалисты опасаются, что все это приведет к тому, что значительная часть граждан, потерявших работу и вынужденных пойти работать в такси, не станет выполнять эти требования. И в ближайшее время вдоль дорог снова появятся стройные ряды нелегальных «бомбил» и голосующие по старинке пассажиры.

Публикуем полностью текст открытого письма, адресованного губернатору Алексею Дюмину:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! Деятельность таксомоторного бизнеса — неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры Тульской области. В работе служб такси задействованы несколько тысяч граждан: водителей, диспетчеров, менеджеров, технического и медицинского персонала. Такси является востребованной повседневной услугой для жителей региона. Работа такси не останавливается ни на минуту вне зависимости от обстоятельств. Даже во время ограничений, связанных с пандемией, водители выходили на линии, развозили пассажиров, а также врачей и их пациентов.

На данный момент легальный бизнес такси находится под давлением последствий экономических санкций против России. В первую очередь, это вызвано уходом и приостановкой деятельности автоконцернов, как следствие, ростом стоимости автомобилей, запчастей, обслуживания.

За короткий период расходы таксомоторных компаний увеличились в 2,5 раза. Страховые компании заявляют о грядущем росте стоимости полисов ОСАГО.

Без дополнительной помощи со стороны региональной власти невозможен возврат благоприятного климата для бизнеса такси.

В связи с этим Общественный совет по развитию такси совместно с таксомоторными компаниями Тульской области, просит Вас рассмотреть возможность отмены требования к цветовой гамме кузова легковых такси, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353, в котором указано, что уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году вправе с учетом специфики видов разрешительной деятельности принять решение о сокращении перечня обязательных требований (условий), соответствие которым является необходимым условием для предоставления разрешения.

В условиях введенных санкций против России действующая в регионе норма является существенным административным и финансовым барьером, который приведет к делегализации таксомоторного рынка.

Сегодня большинство участников таксомоторной отрасли Тульской области являются индивидуальными предпринимателями, которые лично оказывают услуги легкового такси гражданам, и вынуждены искать для покупки автомобиль определенного цвета или нести финансовые расходы на его покраску или оклейку.

Средняя стоимость изменения цвета — около 50 000 рублей. Обращаем особое внимание на тот факт, что цвет автомобиля не влияет на безопасность перевозки пассажиров и багажа легковым такси, эти данные неоднократно подтверждались со стороны федеральных ведомств ГИБДД России.

Опыт многих регионов, в которых действует требование к цвету кузова автомобиля, свидетельствует о негативном влиянии этой нормы на легализацию отрасли.

Количество выдаваемых разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси сокращается в 2−4 раза.

16 марта 2022 года Президент России Владимир Путин дал указание Правительству, надзорным органам продолжить работу по снятию административных, неоправданных регуляторных барьеров.

Помимо этого, просим Вас также рассмотреть возможность отмены необходимости оплаты государственной пошлины за услуги, оказываемые в рамках получения, переоформления, внесения изменений в реестр разрешений, продления срока действия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353.

Считаем, что отмена требования к цветовой гамме кузова автомобиля такси и отмена государственной пошлины за разрешение на деятельность такси будут способствовать сохранению и увеличению числа легальных перевозчиков в Тульской области, а также позволят сдержать рост безработицы.