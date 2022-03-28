В Тульской области газоблоки подорожали в 4 раза
Ситуация на рынке строительных материалов обсуждалась сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области.
На минувшей неделе по большей части строительных материалов наметилась тенденция на стабилизацию цен. Однако по некоторым позициям рост все же продолжился. Об этом рассказал в докладе председатель правительства региона Валерий Шерин.
Так, кубический метр газосиликатного блока в аналогичный период прошлого года стоил до 4 тыс. рублей. Сейчас же — почти 13 тыс. рублей.
Выросли цены на пиломатериалы, полипропиленовые трубы и кабельную продукцию. Кабели подорожали с 62 рублей (до 18 февраля) до 117 рублей за метр. Фасадная краска также прибавила — со 102 рублей до 176 рублей за кг.
- По тем позициям, по которым мы видим существенный рост, готовим запрос в прокуратуру. Поскольку многие производители строительных материалов находятся не в Тульской области, следовательно, контроль регионального ФАС на них не распространяется, — добавил Валерий Шерин.
При этом по отдельным группам товаров наблюдается снижение цен. Так, листовой металлопрокат (холодный и горячий) сейчас стоит дешевле, чем в январе. Аналогичная ситуация с ценами на арматуру.
- Проводили работу с производителями кирпича, которые расположены в Тульской области. В начале марта цена поднялась до 28 — 30 рублей за штуку. Мы дали им рекомендации не задирать цены необоснованно. В результате отпускные цены снижены до 21 рубля. Это несколько дороже января этого года, но цена оправданная, — пояснил председатель правительства Тульской области.
Он подчеркнул, что колебание цен не сказалось на возведении объектов социального и жилищного строительства. Работы продолжаются в прежнем темпе. Однако старт новых пока приостановлен: это связано с банками, которые на данный момент не финансируют строительство новых крупных объектов.