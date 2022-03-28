В Тульской области газоблоки подорожали в 4 раза

На минувшей неделе по большей части строительных материалов наметилась тенденция на стабилизацию цен. Однако по некоторым позициям рост все же продолжился. Об этом рассказал в докладе председатель правительства региона Валерий Шерин.

Так, кубический метр газосиликатного блока в аналогичный период прошлого года стоил до 4 тыс. рублей. Сейчас же — почти 13 тыс. рублей.

Выросли цены на пиломатериалы, полипропиленовые трубы и кабельную продукцию. Кабели подорожали с 62 рублей (до 18 февраля) до 117 рублей за метр. Фасадная краска также прибавила — со 102 рублей до 176 рублей за кг.

- По тем позициям, по которым мы видим существенный рост, готовим запрос в прокуратуру. Поскольку многие производители строительных материалов находятся не в Тульской области, следовательно, контроль регионального ФАС на них не распространяется, — добавил Валерий Шерин.

При этом по отдельным группам товаров наблюдается снижение цен. Так, листовой металлопрокат (холодный и горячий) сейчас стоит дешевле, чем в январе. Аналогичная ситуация с ценами на арматуру.

- Проводили работу с производителями кирпича, которые расположены в Тульской области. В начале марта цена поднялась до 28 — 30 рублей за штуку. Мы дали им рекомендации не задирать цены необоснованно. В результате отпускные цены снижены до 21 рубля. Это несколько дороже января этого года, но цена оправданная, — пояснил председатель правительства Тульской области.

Он подчеркнул, что колебание цен не сказалось на возведении объектов социального и жилищного строительства. Работы продолжаются в прежнем темпе. Однако старт новых пока приостановлен: это связано с банками, которые на данный момент не финансируют строительство новых крупных объектов.