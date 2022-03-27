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Тульские театры отметили свой профессиональный праздник
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские театры отметили свой профессиональный праздник

Деятелей театральной сферы поздравил губернатор Алексей Дюмин.

27 марта, в День театра, во всех театрах Тульской области прошли праздничные мероприятия. 

Поздравительный адрес от лица главы региона на сцене Драматического театра им. Горького зачитала министр культуры Татьяна Рыбкина. В нем, в частности, говорится:

- Поздравляю вас с Международным днем театра! Тульская область была и остается регионом с сильными традициями сценического мастерства. Мы гордимся творческими коллективами наших театров – талантливыми актерами, постановщиками, звукорежиссерами, костюмерами. Вместе вы делаете общее дело – дарите зрителям уникальные эмоции, прививаете высшие человеческие ценности и любовь к искусству.

Также в этот день почетной грамотой от правительства Тульской области был награжден руководитель Тульского государственного театра кукол Юрий Богородицкий, за особый вклад в развитие отрасли благодарностью министерства культуры региона отметили коллектив Тульского областного театра юного зрителя.  

Свой профессиональный праздник театральные труппы региона по традиции отметили на сцене. Так, в драмтеатре с участием всей труппы прошел спектакль-концерт «Мы с вами где-то встречались», в Новомосковском филиале театра драмы состоялась премьера музыкальной истории «Тайна стоптанных башмачков», зрителям ТЮЗа представили постановку «Тайна Белой Кобры «Маугли», в театре «Эрмитаж» прошел концерт «The BeatleJazz», а коллектив театра кукол успешно выступил на гастролях в Тамбове со спектаклем «Филлипок».

Молодой аудитории региональные спектакли были доступны по «Пушкинской карте».

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