Какая дополнительная поддержка предусмотрена для безработных?

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Безработные получат дополнительную поддержку от государства благодаря расширению доступа к социальным контрактам. Договор заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.



Теперь для заключения социального контракта доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, при оценке дохода семьи учитываться не будет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами. Благодаря этому можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.



Всю работу по социальным контрактам ведут органы социальной защиты населения по месту жительства семьи. Также в ряде регионов возможно оформление социального контракта через портал «Госуслуги».