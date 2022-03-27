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Тульский легкоатлет стал сильнейшим многоборцем на «Шиповке юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульский легкоатлет стал сильнейшим многоборцем на «Шиповке юных»

Максим Антонов показал отличные результаты.

С 20 по 28 марта в Саранске проходит Всероссийский финал по легкоатлетическому многоборью среди школьников «Шиповка юных».

В средней возрастной группе 12−13 лет героем соревнований стал туляк Максим Антонов (тренер Олег Регурецкий), завоевавший шесть медалей.

Максим одержал победы в беге на 60 м (8,00 с) и прыжках в длину (5 м 25 см). Затем наш спортсмен метнул снаряд на 56 м и завоевал серебряную медаль в этом виде программы.

Уверенное выступление с личным рекордом в беге на 800 м позволило ему по итогам четырех видов стать сильнейшим многоборцем страны в данной возрастной категории. Туляк завоевал золотую медаль и Кубок России.

Кроме того, Максим внес решающий вклад в результаты командного многоборья, где сборная СШОР «Легкая атлетика» Тулы среди юношей поднялась на вторую ступень пьедестала почета, совсем немного уступив победителям из Липецка. Вместе с Антоновым серебряные медали завоевали его товарищи по команде — Иван Кошелев, Степан Туманов, Григорий Лушкин, Иван Клещарь.

Упорная борьба за медали развернулась в сильнейшем забеге эстафеты 4×100 м. Максим Антонов в решающем четвертом этапе лишь на последних метрах смог опередить соперников и принес команде золото.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, в соревнованиях девушек наш регион представляла команда ДЮСШ-2 Советска.

В эстафете 4×100 м Елена Колесникова, Дарья Батурина, Виктория Нехороших, Валерия Воронкевич завоевали серебряные медали. В командных соревнованиях наши девушки остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

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