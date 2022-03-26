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В «Час Земли» на вокзалах Тулы, Узловой и Ефремова отключат декоративную подсветку
архив Myslo

В «Час Земли» на вокзалах Тулы, Узловой и Ефремова отключат декоративную подсветку

Железнодорожники Тульского региона Московской железной дороги присоединятся к всемирной экологической акции.

Московская железная дорога примет участие в ежегодной международной экологической акции «Час Земли», цель которой - формирование ответственного отношения к окружающей среде.

В субботу, 26 марта с 20:30 до 21:30 железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку на Московском вокзале Тулы, вокзалах Узловой и Ефремова.

Акция «Час Земли» проводится ежегодно с 2007 года и призвана привлечь внимание к решению проблем, связанных с изменением климата и к бережному использованию энергетических ресурсов.

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