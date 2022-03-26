В Туле стартовало первенство ЦФО по смешанному боевому единоборству

26 марта в спортивном центре «Тула-Арена» стартовало первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству. В турнире принимают участие 300 спортсменов из 18 регионов страны.

Соревнования продлятся до 27 марта. Победители примут участие в первенстве и чемпионате России по MMA.

- С каждым годом единоборства становятся все более популярными в Тульской области и всей России. Спортсмены нашего региона успешно выступают на всероссийских и международных стартах, показывая отличную подготовку, силу воли и самодисциплину. Желаю всем участникам честной борьбы и уверенных побед, — приветствовал участников соревнований министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

Соревнования продлятся до 27 марта. Победители примут участие в первенстве и чемпионате России по MMA.