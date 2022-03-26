Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 18 м/с
Будьте осторожны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1 -3 часа с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду.
МЧС напоминает об общих мерах безопасного поведения при порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
- Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного – 112 и 101.
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