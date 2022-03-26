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Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 18 м/с

Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 18 м/с

Будьте осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1 -3 часа с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

МЧС напоминает об общих мерах безопасного поведения при порывистом ветре: 
 
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций; 
  • находясь на улице, обходите шаткие строения; 
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи). 
  • Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного – 112 и 101.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:10 +3
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