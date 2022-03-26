Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер до 18 м/с

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1 -3 часа с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

МЧС напоминает об общих мерах безопасного поведения при порывистом ветре:

