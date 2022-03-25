Где в Туле 28 марта отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет 28 марта с 9.00 по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 2; ул. Лесная; Яснополянское лесничество (Школа олимпийского резерва);

ул. М. Расковой, 22;

ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);

пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.);

ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.);

ул. Осипенко, 1−10, 15;

ул. Белинского, 1−13 (нечётн.), 6−12 (чётн.);

ул. Фурманова, 3-а, 3−10;

ул. Щорса, 3−31 (нечётн.), 4−36 (чётн.);

ул. Железняка, 14-а, 16-а, 16;

ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а, 40;

ул. Станиславского, 51, 55, 57

п. Горелки: ул. Большая, 2−12 (обе стороны), 1-б, 9-а; пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а.