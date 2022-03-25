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Где в Туле 28 марта отключат электроэнергию

Где в Туле 28 марта отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет 28 марта с 9.00 по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 2; ул. Лесная; Яснополянское лесничество (Школа олимпийского резерва);
  • ул. М. Расковой, 22;
  • ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.);
  • ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.);
  • ул. Осипенко, 1−10, 15;
  • ул. Белинского, 1−13 (нечётн.), 6−12 (чётн.);
  • ул. Фурманова, 3-а, 3−10;
  • ул. Щорса, 3−31 (нечётн.), 4−36 (чётн.);
  • ул. Железняка, 14-а, 16-а, 16;
  • ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а, 40;
  • ул. Станиславского, 51, 55, 57
  • п. Горелки: ул. Большая, 2−12 (обе стороны), 1-б, 9-а; пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а.
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