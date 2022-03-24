Фестивалю «Дикая Мята-2022» – быть!

«Хорошая музыка объединяет, поддерживает, становится опорой и помогает поверить в лучшее даже в самые сложные времена», – заявил продюсер Андрей Клюкин.

Продюсер музыкального фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин сообщил зрителям, что команда продолжает работу. Оба фестивальных уик-энда состоятся. Заявление размещено в соцсетях «Мяты» 24 марта.

Андрей Клюкин — Простите за информационную тишину. Мне нужно было время, чтобы осмыслить происходящее и принять решение, с которым будем двигаться дальше. Я сознательно пишу это обращение от первого лица, так как допускаю, что оно может вызвать полярные мнения.

Окончательное решение я принял на прошлой неделе, когда по работе ездил в Улан-Удэ, — говорит Клюкин. — Там, проведя все рабочие встречи, я использовал возможность и посетил Иволгинский Дацан, где поделился своими сомнениями с Ламой. Был поражен, что он знает о фестивале «Дикая Мята». И все, что он мне сказал, — три предложения:

«Плохие дела творят, без пауз и без выходных.

„Дикая Мята“ — хорошее дело.

Так почему ты должен остановиться и не делать хорошее?»

Эти простые слова разрубили мои сомнения. Я подумал: есть зрители, которые не сдали билеты, есть артисты, которые нас поддержали и выступят за один символический рубль, есть СМИ и партнеры, которые продемонстрировали уникальное единство. Подвести всех и сразу мы не можем.

Конечно, «Дикая Мята-2022» в любом случае изменится: не доедут иностранные артисты, будут и российские музыканты, которые примут решение не играть этим летом. И я с уважением приму решение артистов: жить нужно по сердцу.

Но мы как работали с «дикорастущей» музыкой без конъюнктуры и пошлости, так и будем работать.

Если по каким-то причинам мы не сможем держаться выбранного пути — мы прекратим существование. Если оставаться — то играть свою музыку.

Хорошая музыка объединяет, поддерживает, становится опорой и помогает поверить в лучшее даже в самые сложные времена. Сейчас всем нужен свет, которым поделятся друг с другом артисты и зрители «Дикой Мяты».

«Дикая Мята. GREEN» и «Дикая Мята. VIOLET» состоятся. Верим, что встретимся с вами в этом году. Продолжаем работать. Будем делать свое дело!

Фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый российский опен-эйр. Этим летом в Тульской области впервые состоятся два фестивальных уик-энда: легендарная мультижанровая «Дикая Мята. GREEN» и «Дикая Мята. VIOLET» — новый опен-эйр, посвященный российской независимой электронной сцене.

Подробности и билеты на сайте.