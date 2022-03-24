Туляк 38 раз ударил друга ножом: труп жертвы нашли во время визита газовщиков

В Туле 48-летний Геворг Григорян признан виновным в убийстве.

Следователями СУ СКР по Тульской области установлено, что 27 сентября 2021 года обвиняемый находился в гостях у товарища. Мужчины распивали в бане спиртное и в какой-то момент поссорились: Григорян приревновал друга к общей знакомой. Пьяный обвиняемый схватил нож и 38 раз ударил оппонента — по лицу, животу, шее и рукам.

От полученных ранений 45-летний потерпевший скончался на месте, а Григорян скрылся с места происшествия. Тело жертвы 29 сентября обнаружила его мама — во время визита газовщиков.

Обвиняемый в судебном заседании признал вину в полном объеме и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме этого, он выплатит матери жертвы 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.