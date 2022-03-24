Туляк 38 раз ударил друга ножом: труп жертвы нашли во время визита газовщиков
Виновный в убийстве отправится в колонию строгого режима.
В Туле 48-летний Геворг Григорян признан виновным в убийстве.
От полученных ранений 45-летний потерпевший скончался на месте, а Григорян скрылся с места происшествия. Тело жертвы 29 сентября обнаружила его мама — во время визита газовщиков.
Обвиняемый в судебном заседании признал вину в полном объеме и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме этого, он выплатит матери жертвы 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.