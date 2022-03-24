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1 апреля в Туле стартует прием заявлений детей в первые классы
Фото из архива Myslo.

1 апреля в Туле стартует прием заявлений детей в первые классы

В 2022 году в областной столице за парты сядут 5500 первоклашек. Планируют открыть 222 первых класса.

Приемная кампания пройдет в два этапа. 1 апреля начнется прием заявлений от туляков, чьи дети проживают на закрепленной образовательной организацией территории; от родителей, чьи дети уже посещают дошкольные образовательные организации центров образования и школ с дошкольными группами; от родителей детей, чьи братья и (или) сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства, уже обучаются в образовательной организации. Этот этап завершится 30 июня.

Второй этап — для детей, не проживающих на закрепленной территории. Он начнется 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест.

Порядок приема и закрепленные территории размещены на официальном сайте администрации города и официальном сайте управления образования.

Инструкция для родителей по подаче заявлений размещена на региональном портале государственных услуг.

Телефон для справок: 52−98−02.

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