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В Туле начальник охранной организации незаконно хранил дома гранату, патроны и револьвер

В Туле начальник охранной организации незаконно хранил дома гранату, патроны и револьвер

А еще переделанный охотничий карабин.

В Туле начальник частной охранной организации Денис Р. обвиняется в незаконном хранении оружия.

По информации Myslo, дома у мужчины нашли патроны, револьвер, гранату и переделанный охотничий карабин «Сайга». Все вышеперечисленное оружие и боеприпасы хранилось у него незаконно. Вину в преступлении обвиняемый признал.

Уголовное дело в отношении Дениса Р. направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:41 +1
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