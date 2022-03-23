В Туле начальник охранной организации незаконно хранил дома гранату, патроны и револьвер

А еще переделанный охотничий карабин.

В Туле начальник частной охранной организации Денис Р. обвиняется в незаконном хранении оружия.

По информации Myslo, дома у мужчины нашли патроны, револьвер, гранату и переделанный охотничий карабин «Сайга». Все вышеперечисленное оружие и боеприпасы хранилось у него незаконно. Вину в преступлении обвиняемый признал.

Уголовное дело в отношении Дениса Р. направлено в суд для рассмотрения по существу.