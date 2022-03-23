В Туле начальник охранной организации незаконно хранил дома гранату, патроны и револьвер
А еще переделанный охотничий карабин.
В Туле начальник частной охранной организации Денис Р. обвиняется в незаконном хранении оружия.
По информации Myslo, дома у мужчины нашли патроны, револьвер, гранату и переделанный охотничий карабин «Сайга». Все вышеперечисленное оружие и боеприпасы хранилось у него незаконно. Вину в преступлении обвиняемый признал.
Уголовное дело в отношении Дениса Р. направлено в суд для рассмотрения по существу.
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